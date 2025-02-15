2025-02-15 19:40:02 - المصدر: واع

ميسان – واعتوقعت وزارة النفط، اليوم السبت، ارتفاع إنتاج مصفى ميسان إلى 110 آلاف برميل بعد إضافة وحدة تكريرية جديدة.وقال مدير إعلام الوزارة مرتضى نوري الجشعمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لديه مشاريع عديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وحاليا يتم تنفيذها، منها مشروع FCC في شركة مصافي الجنوب، ومشروع إضافة وحدة تكريرية في شركة مصافي الشمال بطاقة 70 ألف برميل ومشاريع أخرى".وأضاف الجشعمي، أنه "في حال تم إنشاء الوحدة التكريرية، سيرتفع معدل الإنتاج في مصفى ميسان إلى 110 آلاف برميل يوميًا".