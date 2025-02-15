القبض على تجار سلاح وضبط مخلفات لداعش في عدد من المحافظات

2025-02-15 19:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، القبض على تجار للسلاح وضبط مخلفات لعصابات داعش الارهابي في عدد من المحافظات.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم": إنه "استمرارًا لجهود جهاز الأمن الوطني في بسط الأمن، وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة، تمكنت مفارزنا في عدد من المحافظات من ضبط أعداد من الأسلحة والأعتدة والمخلفات الحربية".

وأضاف البيان، أن "جهاز الأمن في بغداد، استطاع وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط دار سكنية تُستخدم في تخزين الأسلحة والمتاجرة فيها، حيث تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، وخلال التحقيق الأولي اعترف بوجود أسلحة أخرى مخزنة في أحد المباني المجاورة، وعلى الفور تم مداهمة المبنى المذكور وضبط بداخله مبلغ مالي قدره (41.750.000) واحد وأربعون مليونًا وسبعمئة وخمسون ألف دينار عراقي، وأسلحة خفيفة و(4) قنابل يدوية".

وتابع البيان، أنه "في كركوك، وبعد ورود معلومات من أحد المواطنين حول وجود كدس عتاد تابع لعناصر داعش الإرهابي، باشرت مفارزنا على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية بالتوجه إلى مكان الكدس والعثور على (3) قذائف وصاروخين وأعتدة متنوعة".

وواصل البيان، أن "مفارز الجهاز في الأنبار، تمكنت من ضبط مخلفات لعناصر الكيان الإرهابي تتكون من 20 (جليكان) تحتوي على مواد متفجرة و10 مساطر تفجير".

ولفت إلى، أنه "جرى في ذات المحافظة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، القبض على تاجر سلاح ضُبط بحوزته عدد من الأسلحة المتنوعة وقطع الغيار ومخازن العتاد وقنابل يدوية كان يروم المتاجرة فيها".

ونبه البيان إلى، أن "جهاز الأمن في ديالى، تمكن من خلال تفتيش إحدى الأراضي الزراعية من العثور على برميل حديد مدفون على كتف أحد المبازل يحتوي على (عتاد أحادية ومخازن عتاد وصواريخ قاذفة وقنابر هاون متنوعة وعدد من الإطلاقات المتنوعة)".

واختتم البيان، أنه "جرت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".