العمل تعلن إبعاد 300 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية

2025-02-15 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، إبعاد أكثر من 300 ألف متجاوز من شبكة الحماية الاجتماعية، فيما أكدت أن إطلاق الوجبة السابعة للحماية الاجتماعية مرتبط بإقرار الموازنة.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الموسوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار الجهود المستمرة لإعادة توزيع الدعم على المستحقين الفعليين تم إبعاد أكثر من 300 ألف متجاوز من منظومة الحماية الاجتماعية".وأوضح، أن "هذا الإجراء يمثل مصدرًا لتوفير الأموال وهنالك إجراء ثانٍ يتمثل في خروج ونقل أعداد من المستفيدين إلى وزارات الدولة المختلفة فضلًا عن القطاع الخاص والاثنان يوفران أموالًا إضافية لأي شمول جديد".وأضاف، "نحن بانتظار التعديلات التي ستُجرى على جدول الموازنة، والتي ستمنحنا الشرعية الكاملة لإطلاق وجبات جديدة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية".وأشار إلى، أن "عملية تحويل الأموال من وزارة المالية إلى وزارة العمل، المخصصة لشمول الأسر الجديدة، متوقفة حاليًا لحين إقرار الموازنة"، مؤكدًا، أن "وزارة المالية طلبت البيانات المُحدّثة المتعلقة بعدد الأسر المستحقة والاحتياجات المالية اللازمة، وقد أرسلت الوزارة بالفعل الأرقام والمبالغ المطلوبة".ودعا الموسوي المواطنين المنتظرين للوجبة السابعة إلى، "التحلي بالصبر"، مؤكدًا، أن "إطلاقها مرتبط بإقرار الموازنة من قبل الجهات المعنية".