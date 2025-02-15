مستشار رئيس الوزراء: الحكومة وافقت على استمرار مشروع العودة للدراسة لـ 5 سنوات

2025-02-15 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مستشار رئيس الوزراء للتربية والتعليم عدنان السراج، اليوم السبت، موافقة الحكومة على استمرار مشروع العودة للدراسة لمدة خمس سنوات، فيما أشار إلى إعادة 165 ألف متسرب للدراسة.وقال السراج لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تعاقدنا مع منظمة اليونيسيف التي لديها باع طويل وخدمة في مجال إعادة المتسربين إلى الدراسة، واتفقنا على مساعدتنا في هذا الملف بعمليات جرد وتصنيف و إحصاء وطرح الحلول المناسبة"، مبينًا، أن "العمل نجح وكان تكرارًا لنجاح مماثل في محافظة ميسان سابقًا حيث تم إعادة أكثر من 7 آلاف طالب متسرب إلى المدارس في محافظة ميسان".وأضاف، "قدمنا طلبًا إلى رئيس الوزراء بتوسيع العملية لتشمل كل أنحاء العراق وهو ما شرعنا بتطبيقه بالفعل وتحقق النجاح بتدريب كوادر عراقية للإشراف على ملف إعادة المتسربين وتحقق النجاح بنسبة 100% بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف مكتبنا بشكل مباشر".وذكر، أن "عدد المتسربين المسجل لدينا في جميع أنحاء العراق ضمن جداول موجودة وفق قاعدة بيانات متكاملة موجودة في وزارة التربية، ووضعنا جملة من المعالجات واستطعنا إعادة أكثر من 165000 متسرب للمدارس من أصل 250000 ألفا".وبين، أن "هؤلاء من مراحل مختلفة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية لكن الأكثرية من الابتدائية، والمتسرب يعاد إلى المرحلة التي ترك فيها التعليم".وذكر، أن "رئيس الوزراء وافق أن تستمر حملة العودة للمدارس لخمس سنوات مقبلة وتم رصد ميزانية تصل إلى مليار و400 مليون دينار".