2025-02-15 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 7 عجلات دون الموديل في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديريتي منفذي ميناء أم قصر الشمالي والأوسط، تمكنت من ضبط حاويتين تحتويان على سبع عجلات دون الموديل المسموح للاستيراد، ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط وإحالتها إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق".