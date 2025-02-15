2025-02-15 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكدت مصادر طبية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، أن ردهات الطوارئ في مستشفى بعقوبة العام استنفرت لاستقبال ومعالجة 14 مصابًا، بينهم رجال ونساء وأطفال، إثر حادث سير وقع على طريق بعقوبة – خان بني سعد القديم، قرب منطقة المرادية، على بعد 12 كيلومترًا جنوب بعقوبة.

وأشارت المصادر لـ"بغداد اليوم" إلى أن "الحادث تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ولم يتم الكشف بعد عن التفاصيل الكاملة للحادث أو الأسباب التي أدت إلى وقوعه".

وتعمل الجهات الأمنية على التحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.