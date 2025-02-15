عودة الاحتجاجات في السليمانية.. تصعيد مرتقب ومطالب جديدة

2025-02-15 20:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية، ميران محمد صالح، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن عودة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذه التظاهرات ستكون أقوى من سابقتها.

وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، قال محمد صالح: "لن نعود إلى الدوام، ولن ننهِ الإضراب إلا بعد تلبية شروطنا".

وأضاف، أن "التظاهرات ستكون عفوية، ولن تدار من قبل أي جهة سياسية، بل هي نتاج معاناة الشعب"، مشيرا إلى أن "مطالب المحتجين تتعلق بصرف رواتب شهر كانون الأول من العام الماضي، وتوطين الرواتب"، حيث أشار إلى أن "بغداد أرسلت المبالغ، إلا أن حكومة كردستان هي من رفضت الصرف".

وأكد أن "الاحتجاجات ستنطلق في الأيام القادمة ولن تتراجع إلا بعد تحقيق المطالب المشروعة".

وتعيش مناطق إقليم كردستان، وخاصة السليمانية، حالة من الاحتقان بسبب تأخر صرف الرواتب، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات من قبل الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.

ومنذ سنوات عدة، يعاني موظفو الحكومة في كردستان من تأخر صرف رواتبهم، حيث تتراكم المستحقات على العديد من الموظفين، مما يسبب معاناة يومية للأسر الكردية.