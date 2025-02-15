الريال يتعثر.. فرصة ذهبية لبرشلونة وأتلتيكو لاعتلاء الصدارة

2025-02-15 20:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز ضمن منافسات الدوري الإسباني، للمباراة الثالثة على التوالي، حيث سقط في فخ التعادل مع مضيفه أوساسونا (1-1)، اليوم السبت، في إطار الجولة 24، على ملعب "إل سادار".

وسجل لريال مدريد، كيليان مبابي بالدقيقة 15، بينما تعادل أنتي بوديمير لأوساسونا، في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع الريال رصيده إلى 51 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 32 نقطة، في المركز السابع.

وبتعثره الجديد، بعد الهزيمة أمام إسبانيول (1-0) والتعادل مع الروخي بلانكوس (1-1)، بات الملكي مهددا بخسارة قمة الترتيب، حيث أصبح الفارق مع الوصيف أتلتيكو مدريد نقطتين فقط، ومع برشلونة الثالث 3 نقاط.

وقد يستثمر كلاً من برشلونة وأتلتيكو مدريد، فرصة هذا التعثر لاعتلاء صدارة ترتيب الليغا، إذا ما حققا الفوز في مباراتهما لحساب الجولة 24.