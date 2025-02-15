رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61

2025-02-15 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واععاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61".وأضاف "تضمنت مشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61 ما يلي:- استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.-استقبال قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش.- استقبال مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول.- استقبال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNDOC).- استقبال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني.- استقبال مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسه.- استقبال الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية (ICG) كومفورت إيرو.- استقبال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.- استقبال عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن.- استقبال وفد شركة كلاس المتخصصة بالمعدات الزراعية.-استقبال المدير التنفيذي لشركة (Veridos) الألمانية السيد مارك سيفرت.-استقبال رئيس مجموعة (Indra) الإسبانية السيد انجل اسكريبانو.-استقبال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص السيد ستيفان تومي.- استقبال الرئيس التنفيذي لشركة (planet) السيد ويل مارشال.