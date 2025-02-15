المتحدث باسم الحكومة: إشادة أوروبية بالسياسة الخارجية للعراق

2025-02-15 21:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، أن الدول الأوروبية أشادت بالسياسة الخارجية للعراق، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية أوجدت ضرورة تواجد العراق في مؤتمر ميونخ.وقال العوادي في تصريح للعراقية الإخبارية- وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ألمانيا تمثل العمود الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا"، مؤكدًا، أن " ألمانيا قدمت نحو 3.5 مليار دولار للعراق بالإضافة إلى تدريب القوات الأمنية العراقية".وتابع، أن "ألمانيا شاركت في اسقاط النظام السابق وكذلك في التحالف الدولي ضد عصابات داعش"، موضحًا، أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العام الماضي إلى ألمانيا شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات"، مبينًا، أن "وكالة التنمية الألمانية الدولية أوجدت فرص عمل لـ37 ألف عراقي غالبيتهم من النساء".وبين العوادي، أن "ثلثي محطات توليد الطاقة في العراق تحت إشراف شركة سيمنز الألمانية من ناحية التحديث والتطوير والتصليح".وتابع، أن "هناك تعاونًا وتبادلًا أمنيًا واستخباراتيًا بين العراق وألمانيا"، مبينًا، أن "الحكومة العراقية منتجة دبلوماسيًا وسط إشادة بالسياسة الخارجية للعراق بالإضافة إلى التطور والاستقرار".