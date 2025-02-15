السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن

2025-02-15 21:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، إلى العاصمة بغداد بعد مشاركته الفاعلة في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات المهمة مع قادة دوليين ومسؤولين رفيعي المستوى.

وبحسب بيان مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، فإن أبرز اللقاءات التي جرت خلال المؤتمر:

1. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار في المنطقة.

2. قائد قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش: تمت مناقشة التعاون الأمني والعسكري بين العراق وحلف الناتو.

3. مستشار الأمن القومي البريطاني السيد جوناثان بأول: تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الأمن والاستقرار.

4. المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNDOC): تمت مناقشة سبل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.

5. المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: ناقش الجانبان دعم اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

6. مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسه: تمت مناقشة تعزيز التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.

7. الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية (ICG) كومفورت إيرو: ناقش الجانبان سبل حل الأزمات الإقليمية.

8. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: تمت مناقشة التعاون في مجال العدالة الدولية.

9. عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتورة إليسا سلوتكن: ناقش الجانبان العلاقات العراقية الأمريكية.

10. وفد شركة كلاس المتخصصة بالمعدات الزراعية: تمت مناقشة سبل تطوير القطاع الزراعي في العراق.

11. المدير التنفيذي لشركة (Veridos) الألمانية مارك سيفرت: ناقش الجانبان التعاون في مجال التكنولوجيا والأمن الرقمي.

12. رئيس مجموعة (Indra) الإسبانية أنجل اسكريبانو: تمت مناقشة التعاون في مجال التكنولوجيا والدفاع.

13. نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص ستيفان تومي: ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال الطيران والصناعات الدفاعية.

14. الرئيس التنفيذي لشركة (Planet) ويل مارشال: تمت مناقشة التعاون في مجال التكنولوجيا الفضائية.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الدولية ودعم الاستقرار الإقليمي، حيث أكد السيد السوداني على التزام العراق بدور فاعل في تحقيق السلام والتنمية في المنطقة.