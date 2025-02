ريال مدريد يتعثر أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

2025-02-15 21:40:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى سقط ريال مدريد في فخ التعادل بنتيجة (1-1) خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا، في معقل الأخير "إل سادار". وسجل لريال مدريد كيليان مبابي بالدقيقة 15، بينما تعادل أنتي بوديمير لأوساسونا بالدقيقة 58 من ركلة جزاء. وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 51 نقطة في صدارة […]

