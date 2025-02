وزير الخارجية: العراق يعمل بجد لإعادة دمج العائدين من مخيمي الهول

2025-02-15 21:40:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق يعمل بجد لإعادة دمج العراقيين العائدين من مخيمي الهول وروج في سوريا. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن"حسين التقى بأنيليز دودز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية وبحثا العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، إضافةً إلى المستجدات في المنطقة والتحديات التي يواجهها العراق في […]

