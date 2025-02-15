أوساسونا يفرض التعادل على الريال ويقدم هدية ثمينة لأتلتيكو وبرشلونة

2025-02-15 21:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واعفرض نادي أوساسونا التعادل بهدف لمثله على ريال مدريد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.أحرز الهدف الأول النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل أنتي بوديمير لصالح أصحاب الأرض فى الدقيقة 58 من ركلة جزاء.وفي الدقيقة 39 تعرض الإنجليزي جود بيلينغهام للطرد؛ بسبب استفزاز حكم اللقاء من خلال الاعتراض بألفاظ اعتبرها غير لائقة، ليشهر البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على جاره أتلتيكو مدريد، و3 نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد أوساسونا في المركز السابع برصيد 32 نقطة.