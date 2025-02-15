الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل برباعية

2025-02-15 21:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح مانشستر سيتي، اليوم السبت، ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاءت أهداف المباراة عن طريق المصري عمر مرموش الذي أحرز هاتريك وجيمس ميكاتي في الدقائق 19، 24، 33، و84 على التوالي.وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما جاء نيوكاسل يونايتد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة.