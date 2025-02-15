اعتداء على كادر طبي في مستشفى الكندي ببغداد واعتقال المتهمين

2025-02-15 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، القبض على عدد من المطلوبينوفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بجرائم "الخطف والابتزاز" واثنينآخرين لقيامهم بالاعتداء على الكوادر الطبية أثناء "تأدية واجبهم" في مستشفىالكندي.

وبينت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات القبضجاءت من خلال الممارسات الامنية وتسيير الدوريات وتنفيذ مذكرات القبض القضائية الذيتنفذها تشكيلات الفرقة (الأولى، الثانية) شرطة اتحادية، وقيادة شرطة بغداد الرصافةبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية في مناطق (الصدرية، شارع فلسطين، مجمع الاحسانالسكني)".

وأكدت القيادة في ختام بيانها، "تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهاتالمختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".