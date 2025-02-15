السيد الحكيم يحث قيادات الحكمة على التطوير والتدريب ومواكبة الأحداث

2025-02-15 22:30:09 - المصدر: الفرات نيوز

عند لقائنا بعدد من قيادات مكتب الشباب المركزي في تيار الحكمة الوطني، أشدنا بالجهود التي قدمها المكتب خلال فترة قياسية، وبيّنا أن ذلك يعود لاعتماده على العمل الميداني واستخدام أساليب جديدة في التواصل مع المجتمع، كما دعونا إلى ضرورة الوقوف عند نسبة الشباب في المجتمع، وقلنا إن ذلك يمثل فرصة وتحديًا ويجب علينا استثمار هذه الطاقات وتمكينها لتساهم بشكل فعال في خدمة أبناء شعبنا.

أكدنا أن تيار الحكمة الوطني قدم نموذجًا في الاعتماد على الشباب، حيث نسبتهم العالية في المؤسسات التيارية لاسيما في المكتبين السياسي و التنفيذي وفي الفرص التي تصدى لها التيار في الدولة العراقية، ما يجعله تيارًا شبابيًا بامتياز، كما شددنا على أهمية مواصلة التطوير والتدريب ومواكبة الأحداث والتطورات.

أشرنا أيضًا إلى ضرورة الخدمة باعتبارها شعار تيار الحكمة والهدف الأسمى له، وأهمية التحرك بكل الإمكانات المتاحة والابتكار في الخدمة والتفكير خارج الصندوق.

كما قلنا أن العراق يعاني من أحادية الدخل باعتماده على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وجددنا الدعوة لتفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة، حيث يمتلك العراق فرصًا كبيرة في جميع هذه المجالات