ممثل طائرة العراق يحتل المركز الخامس في غرب آسيا

2025-02-15 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق مصافي الشمال العراقي من تحقيق الفوز على فريق القادسية الكويتي اليوم السبت بنتيجة بثلاثة أشواط لواحد في البطولة الثالثة لأندية غرب آسيا بالكرة الطائرة رجال والتي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة.

وبهذه النتيجة احتل ممثل العراق مصافي الشمال المركز الخامس في بطولة اتحاد غرب آسيا للاندية.

وكانت نتيجة الاشواط على النحو التالي 20-25، 14-25، 25-19 ، 28-30.

وخسر مصافي الشمال أمس امام العربي القطري بثلاثة أشواط لواحد ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية، كما تلقى الخسارة الأولى أمام الاهلي البحريني بثلاثة أشواط دون رد وخسر مباراته الثانية أمام السلام العماني بثلاثة أشواط لواحد.