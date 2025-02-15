"نجوم العراق".. نفط ميسان يخطف ثلاث نقاط من مضيفه كربلاء

2025-02-15 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نفط ميسان على فريق كربلاء، يوم السبت، بنتيجة 3-1في آخر مباريات الجولة الـ20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة7:30 مساءً، بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل لكربلاء، سجل نفط ميسان هدفه من ركلة جزاءنفذها بنجاح اللاعب علاء سعد في الدقيقة 90+5، فيما سجل هدف تعادل كربلاء عبد اللهحسون في الدقيقة 49.

بعدها أضاف المحترف اوكيكي اوفلابي في الدقيقة 84 هدفاً ثانٍ لفريق نفطميسان، وسجل علي لطيف هدف نفط ميسان الثالث في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 29 بالمركز الثامن، وتجمدرصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 18.