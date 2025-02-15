أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام سيلتا فيغو

2025-02-15 23:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام نظيره سيلتا فيغو، بنتيجة 1-1، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.سجل ياغو أسباس هدف سيلتا في الدقيقة 68،وأحرز ألكسندر سورلوث هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 80.