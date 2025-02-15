أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام سيلتا فيغو
2025-02-15 23:05:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام نظيره سيلتا فيغو، بنتيجة 1-1، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.
سجل ياغو أسباس هدف سيلتا في الدقيقة 68،
وأحرز ألكسندر سورلوث هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 80.
سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام نظيره سيلتا فيغو، بنتيجة 1-1، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني.
سجل ياغو أسباس هدف سيلتا في الدقيقة 68،
وأحرز ألكسندر سورلوث هدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 80.