2025-02-15 23:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق نفط ميسان فوزًا ثمينًا على مضيفه كربلاء بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق.وبهذا الانتصار، رفع نفط ميسان رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الثامن في الترتيب، بينما تجمد رصيد كربلاء عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري".