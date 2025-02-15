وزير الخارجية ونظيره الأذربيجاني يبحثان إعادة تفعيل خط الطيران بين بغداد وباكو

2025-02-15 23:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث وزير وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الأذربيجاني، اليوم السبت، إعادة تفعيل خط الطيران بين بغداد وباكو، فيما دعا الشركات الأذربيجانية المتخصصة في مجال النفط والغاز للاستثمار في العراق.

وذكر بيان للخارجية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف في مدينة ميونيخ الألمانية".

وأكد البيان، على "إشادة الجانبين بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين"، مؤكدين على، "المشتركات الثقافية التي تسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

ودعا حسين إلى، "إعادة تفعيل خط الطيران بين بغداد وباكو، واستحداث خط جوي جديد بين باكو وأربيل؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما في قطاع السياحة".

ووجه وزير الخارجية، "دعوة إلى الشركات الأذربيجانية المتخصصة في مجال النفط والغاز للاستثمار في العراق"، مشيرًا إلى، "توفر العديد من الفرص الواعدة في هذا القطاع".

من جانبه، استفسر الوزير الأذربيجاني عن "فرص الاستثمار المتاحة في العراق"، مؤكدًا، "إمكانية مناقشة هذا الملف بشكل موسّع خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد، كما تطرق اللقاء إلى مجريات فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن".

وختم البيان، أن وزير الخارجية وجه "دعوة رسمية لنظيره الأذربيجاني لزيارة العراق، وبحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، وقد رحّب الوزير الأذربيجاني بالدعوة"، مشيرًا إلى، أنه "سيعمل على تلبيتها على الأرجح بعد شهر رمضان".