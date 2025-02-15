دائرة البيطرة تعلن خلو العجول المستوردة إلى العراق من الأمراض الوبائية

2025-02-15 23:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة ، خلو العجول المستوردة إلى العراق من الأمراض الوبائية.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعلن عن خلو شحنات العجول والماعز القادمة الى العراق من الأمراض الوبائية، كونها تخضع للإجراءات الصحية البيطرية الخاصة بالحجر الصحي البيطري قبل دخولها الى العراق ولمدة أكثر من 21 يوما والمشرف عليه من قبل منظمة الصحة العالمية الحيوانية ."وأضافت، أنه "يتم ارسال وفد فني من الاطباء البيطريين إلى بلد المنشأ للاطلاع على الاجراءات الصحية البيطرية وفحص الحيوانات المتواجدة مختبريا والتاكيد على أنها بصحة جيدة ولاتعاني من اي اعراض مرضية ويتم تلقيحها من كافة الامراض الوبائية".وأوضحت، أنه "قبل دخول الشحنة من العجول المستوردة الى العراق يتم رسوها الى الرصيف بمسافة 3 كم وبعدها يتم الكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين المختصيين لفحص العجول والتأكد من خلوها من الامراض الوبائية والتأكد من الموافقات الاصولية وتدقيق الاوراق المصاحبة من شهادة المنشئ والشهادة الصحية البيطرية التي اثبتت خلو الحيوانات من الامراض الوبائية" .