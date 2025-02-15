2025-02-15 23:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت شركة عشتار للنقل التلفزيوني، توقف العمل بتقنية الفار، بدءاً من الجولة الـ 21 في دوري نجوم العراق، بسبب عدم استلامها المستحقات، منذ انطلاق الموسم وحتى الآن. وقالت الشركة في بيان ورد لـ “إيشان”: “مع نهاية مباريات الجولة الحالية.. يؤسفنا إعلامكم بتوقف العمل بتقنية الفار في العراق اعتباراً من الجولة ٢١ من دوري نجوم العراق”. […]

ظهرت المقالة بدءاً من الجولة المقبلة.. تقنية الفار تغيب عن الدوري العراقي والنقل التلفزيوني قد يتوقف أولاً على ايشان.



