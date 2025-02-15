2025-02-15 23:18:04 - المصدر: ايشان

نفى مقر البارزاني، حديث رئيس حركة الوفاق الوطنية، أياد علاوي، حول ما قاله بشأن افتتاح فرع لحزب البعث بإقليم كوردستان. وقال المقر، في بيان اطلعت عليه “إيشان”، إن “أبواب كوردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكن ما ذكره السيد أياد علاوي بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كوردستان ليس له أساس من […]

ظهرت المقالة “أبوابنا مفتوحة للعراقيين”.. مقر بارزاني ينفي تصريحات أياد علاوي بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كردستان أولاً على ايشان.



