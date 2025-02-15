2025-02-15 23:18:04 - المصدر: ايشان

أبدى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت، عدم رغبته بمجيء رئيس الإدارة السورية الحالية، أحمد الشرع، إلى بغداد، لـ “عدم إثارة انزعاج الشيعة”، فيما لم يستبعد أن يفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حرباً أو عقوبات اقتصادية على العراق، مستشهداً بموقفه من غزة. وقال المشهداني لبرنامج “المقاربة”، الذي يقدمه الزميل سامر جواد: “اتفقنا مع ايران […]

ظهرت المقالة “لا أرغب بمجيء الشرع”.. المشهداني: العقوبات الاقتصادية على العراق والحرب كلها مُحتملة أولاً على ايشان.



