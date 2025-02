"خطط لاستهداف مقام السيدة زينب".. الأنباء السورية تعلن اعتقال "أبو الحارث العراقي"

2025-02-15 23:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، القبض على "قيادي في داعش"، شغل مناصب "مهمة" في "ولاية العراق"، يكنى "أبو الحارث العراقي". ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر في الاستخبارات السورية، قوله: "تمكنا من القبض على (أبو الحارث العراقي)، القيادي في تنظيم داعش، والذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى (ولاية العراق)، أبرزها ملف الوافدين […]

