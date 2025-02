برلماني يرجح ترحيل بعض القوانين للدورة النيابية المقبلة

2025-02-15 23:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى رجح النائب قتيبة محمد عضو لجنة التعليم النيابية، اليوم السبت، ترحيل بعض القوانين إلى البرلمان المقبل نتيجة انتهاء الدورة النيابية الحالية أواخر عام الجاري وقال محمد في تصريح صحفي تابعته (المدى)؛ إن هناك بعض القوانين سوف يتم ترحليها إلى الدورة النيابية الجديدة وأبرزها قانون مجلس الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية. وعن قانون الخدمة والتقاعد […]

