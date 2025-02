2025-02-15 23:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى توقع قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، هطول زخات من الأمطار خفيفة إلى معتدلة في مناطق متفرقة من البلاد مصحوبة بالبرق والرعد على فترات غداً الأحد. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى)، أن "السحب تندفع نحو أجواء مدن البلاد خلال ساعات الليلة بتأثير منخفض جوي تأثيراته تكون سريعة […]

