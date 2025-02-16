مقر البارزاني يرد على علاوي ومكتبه يعلق: "الكلام مجتزأ وتسبب بسوء فهم"

2025-02-16 00:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مقر مسعود البارزاني والمكتب الإعلامي لأياد علاوي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول مزاعم افتتاح فرع لحزب البعث في إقليم كردستان، وذلك بعد تصريحات أدلى بها علاوي خلال إعلان تجمع سياسي.

وأكد مقر البارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "أبواب كردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكنه نفى بشكل قاطع صحة ما تم تداوله حول افتتاح فرع لحزب البعث في الإقليم".

وأعرب عن "استغرابه الشديد من هذه التصريحات، مشيرًا إلى أنها تثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه الادعاءات المغلوطة".

من جهته، أوضح المكتب الإعلامي لأياد علاوي أن "ما تم تداوله من مقطع مجتزأ لكلمته أدى إلى تفسير غير دقيق لمقصده".

وأكد في بيان ايضا، أن "علاوي كان يشير في كلمته إلى نفي هذه الادعاءات التي انتشرت مؤخرًا حول وجود مقرات لحزب البعث في إقليم كردستان، مؤكدًا عدم صحتها بشكل قاطع".

وأشار المكتب إلى أن "استقطاع حديث علاوي أخرجه عن سياقه، مما تسبب في سوء فهم". وأكد أن "علاوي يكن كل التقدير والاحترام لمسعود بارزاني، الذي كان في طليعة من قاوموا النظام السابق".

ودعا المكتب الإعلامي إلى "أهمية الدقة والمسؤولية في نقل التصريحات، وتجنب الاجتزاء الذي قد يؤدي إلى إثارة الجدل دون مبرر".