استهداف منزل بإطلاق نار في ناحية الرشيد يسفر عن نفوق "بقرة" وإصابة اخرى

2025-02-16 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بوقوع حادثة إطلاق نار استهدفت منزلاً في ناحية الرشيد جنوب العاصمة بغداد، مما أدى إلى نفوق بقرة وإصابة ابقار اخرى.

ووفقًا للمعلومات الأولية، قام شخص مجهول الهوية بإطلاق النار على المنزل لأسباب غير معروفة، ثم لاذ بالفرار قبل وصول القوات الأمنية، بحسب حديث المصدر لـ "بغداد اليوم".

وعقب الحادث، وصلت قوة أمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة وتحديد هوية المهاجم. كما تم جلب طبيب بيطري لمعالجة الأبقار المصابة وتقييم حالتها الصحية.

وتعمل الجهات الأمنية على جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود للوصول إلى معلومات تساعد في كشف الحقيقة وملاحقة الجاني.