مقر البارزاني ينفي افتتاح فرع لحزب البعث في إقليم كردستان

2025-02-16 00:10:02 - المصدر: واع

أربيل – واعنفى مقر البارزاني، افتتاح فرع لحزب البعث المحظور في إقليم كردستان.وذكر المقر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أياد علاوي أدلى خلال إعلان تجمع سياسي، بمزاعم حول فتح فرع لحزب البعث في كردستان، ومن هنا نؤكد على أن أبواب كردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكن ما ذكره أياد علاوي بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كردستان ليس له أساس من الصحة".وأضاف: "نعلن في الوقت ذاته، أن مثل هذه التصريحات موضع استغراب شديد وتثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة".