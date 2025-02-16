نائب رئيس البرلمان يبحث مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي التعاون في مواجهة التحديات

2025-02-16 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث نائب رئيس مجلس النواب رئيس الوفد العراقي شاخەوان عبدالله مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون في نيويورك، تعزيز التعاون في مجال القوانين ومواجهة التحديات المشتركة.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في سلسلة لقاءاته المتواصلة مع رؤساء الوفود البرلمانية وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد الوفد العراقي برئاسة شاخەوان عبدالله أحمد في الولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك لقاءاً مشتركاً مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون وأعضاء من الاتحاد، وجرى بحث أهم القضايا والموضوعات التي تتعلق بالسبل الكفيلة للإرتقاء بمستوى التعاون بين مجلس النواب والإتحاد البرلماني الدولي واستمرار أداء المؤسسة التشريعية من أجل إقرار القوانين لمعالجة التصحر ونقص المياه وحماية حقوق الإنسان".وأضاف، أنه "تم الحديث عن المتغيرات الأقليمية وتطورات الأوضاع والمستجدات والأحداث الأخيرة وتأثيرها على المنطقة والعراق ومواجهة التحديات المشتركة".