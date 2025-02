2025-02-16 00:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ حيدر هشام مع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي، تتوجه الأنظار مبكراً الى شكل التحالفات السياسية، بظل الخلافات التي تتصدر المشهد خاصة بين الاطراف الشيعية النافذة، بوقت يكتنف الغموض حول موقف التيار الصدري مع تزايد التكهنات حول عودته المحتملة إلى الساحة السياسية. دولة القانون ومن خلال مواقف زعيمه نوري المالكي، يتضح جليا […]

