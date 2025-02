2025-02-16 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة/ المدى حذرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، من خطر النظام المصرفي الموازي الذي يشكل نحو 84% من الاقتصاد "غير النظامي" في البلاد، عادا هذا النظام أنه "يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال". وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي تدوينة تلقتها (المدى)، إنه "في الاقتصاد العراقي، يبرز النظام المصرفي الموازي كواحد […]

