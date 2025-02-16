علاوي يتراجع عن تصريح "مقر حزب البعث": اجتزاء أخرج الكلام عن سياقه

2025-02-16 00:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجع اياد علاوي، يوم السبت، عن مزاعمه بافتتاح مقر لحزب البعثفي اقليم كوردستان.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تابع ما تم تداولهمؤخراً من مقطع مجتزأ لكلمة علاوي بشأن مزاعم افتتاح مسعود بارزاني لمقر لحزب البعثفي أربيل، مما أدى إلى تفسير غير دقيق لمقصده".

وبيّن، أن "علاوي كان يشير في كلمته الى نفي هذه الادعاءات التي انتشرتمؤخراً حول وجود مقرات لحزب البعث في اقليم كوردستان، مؤكدا عدم صحتها بشكل قاطع، إلاأن استقطاع حديثه أخرج الكلام عن سياقه مما تسبب في سوء فهم".

وأكد مكتبه الإعلامي، أن "علاوي يكن كل التقدير والاحترام لمسعودبارزاني الذي كان في طليعة من قاوموا النظام السابق، ويؤكد المكتب الإعلامي على أهميةالدقة والمسؤولية في نقل التصريحات وتجنب الاجتزاء الذي قد يؤدي الى اثارة الجدل دونمبرر".

ونفى مقر البارزاني، في وقت سابق من اليوم، افتتاح مقر لحزب البعث المحظورفي اقليم كوردستان.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "أياد علاوي أدلىخلال إعلان تجمع سياسي، اليوم السبت، 15 شباط 2025، بمزاعم حول فتح فرع لحزب البعثفي كوردستان".

وأضاف البيان؛ "من هنا نؤكد على أن أبواب كوردستان وأربيل مفتوحةأمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكن ما ذكره السيد أياد علاوي بشأن افتتاحفرع لحزب البعث في كوردستان ليس له أساس من الصحة، ونعلن في الوقت ذاته، أن مثل هذهالتصريحات موضع استغراب شديد وتثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحاتالمغلوطة".