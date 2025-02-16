نادي كرة قدم عراقي يعتذر عن الاستمرار في المنافسات: اللاعبون لا يملكون أجرة "التكسي"

2025-02-16 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب نادي الغراف لكرة القدم مؤيد طعمة، يوم السبت، عن عدم قدرة لاعبي النادي بالاستمرار في منافسات هذا الموسم لمرورهم بظروف مالية صعبة وصلت إلى عدم القدرة على دفع (أجرة التكسي) للعودة إلى منازلهم.

وقال طعمة لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي النادي قدموا اعتذارهم للإدارة والجماهير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في المنافسات هذا الموسم".

وأضاف، أن "قرار اللاعبين جاء نتيجة تعرضهم لظروف مالية صعبة حيث لم يعد يملكوا (أجرة التكسي) للعودة إلى منازلهم".

وطالب طعمة من الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية والمركزية بـ"الإسراع في صرف مستحقات منحة النادي التي بذمة الحكومة والبالغة مليار دينار".