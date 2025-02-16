بغداد.. "دكة عشائرية" تنتهي بنفوق بقرة وإصابة أخرى

2025-02-16 01:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بأن بقرة نفقت وأصيبت بقرتان أخريان إثر تعرض منزل لإطلاق نار من قبل شخص مجهول الهوية، ضمن ناحية الرشيد جنوب العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولاً أطلق النار باتجاه أحد المنازل في ناحية الرشيد، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، ما أسفر عن نفوق بقرة وإصابة اثنتين أخريين".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته، فيما تم استدعاء طبيب بيطري لمعاينة الأبقار المصابة وتقديم العلاج اللازم لها".

وأشار إلى أن الدوافع الأولية للهجوم يقود لـ"دكَة عشائرية".