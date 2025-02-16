وزير الداخلية يبحث مع نظيريه المصري والقطري ورئيس (الإنتربول) التعاون بمجال مكافحة الجريمة

2025-02-16 01:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء داخلية العرب في تونس، مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق، ونظيره القطري الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، ورئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، التعاون في مجال مكافحة الجريمة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "على هامش تواجده في جمهورية تونس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نظيره المصري اللواء محمود توفيق، وجرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة".وأضاف: "كما تم بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجريمة بجميع أشكالها وتبادل المعلومات والخبرات".كما التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وزير الدولة القطري للشؤون الداخلية الشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وبحث الجانبان جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.وأكد الوزيران حرصهما على العمل المشترك مع جميع أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب.وواصل وزير الداخلية لقاءاته على هامش تواجده في جمهورية تونس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، إذ التقى رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، وجرى خلال هذا اللقاء بحث العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.وناقش الجانبان، بحسب البيان، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية العراقية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول والسعي لتسخير الإمكانيات في تبادل الخبرات والمعلومات.





