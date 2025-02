"الحشد" مقابل "اجتثاث البعث".. سلة قوانين جديدة تهدد "حجاج الفصائل"

2025-02-16 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن من المرجح أن تستمر القوى السياسية بـ"تكتيك المقايضة" في البرلمان لتمرير القوانين الخلافية، على غرار "العفو العام" مقابل "الأحوال الشخصية". والدور القادم سيصعد إلى التصفيات النهائية لقانوني "الحشد" و"المساءلة والعدالة"، والأخير مطلب سُنّي قديم يعود لنحو 10 سنوات. وشجع تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها السابق، القاضي بإلغاء قوانين "السلة الواحدة"، على احتمالية […]

