2025-02-16 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن عدد من الشخصيات السياسية العراقية، أمس السبت، تأسيس «التجمع المدني الوطني العراقي»، وهو تجمع انتخابي جديد يحمل شعار «العدالة والمساواة وعدم عسكرة المجتمع». وقال مراسلنا، إن “التجمع يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والدولة المدنية، كما يضم التجمع شخصيات سياسية بارزة، من بينها إياد علاوي، صالح المطلك، وزير الصحة الأسبق جعفر علاوي، وعدنان […]

The post إياد علاوي وصالح المطلك يقودان تجمعاً سياسياً جديداً appeared first on جريدة المدى.