شبكات تجسس نسائية تستهدف شخصيات خارجية

2025-02-16 01:30:06 - المصدر: جريدة المدى

ترجمة/ عدنان علي الدور الذي تلعبه العميلات في عالم التجسس ليس من بقايا ستراتيجيات الحرب الباردة، بل هو واقع ديناميكي ومتطور متأثر بالعولمة والتقدم التكنولوجي. وقد برزت منصات مثل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومواقع التواصل المهني مثل لنكدن كأماكن رئيسية لعملاء لاكتشاف الأهداف المحتملة والتواصل معها. ومؤخرا اجتذبت الادعاءات التي تحيط بالجاسوسات الصينيات تدقيقا دوليا […]

