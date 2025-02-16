الشمري ونظيره المصري يبحثان تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الجريمة

2025-02-16 01:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، بنظيره المصري على هامش تواجدهما في تونس، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية.

وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، جرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير الشمري، وفقا للبيان، على "أهمية تعزيز التعاون بين العراق ومصر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وكان قد وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، امس السبت، إلى جمهورية تونس للمشاركة في أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان: إن "الشمري والوفد المرافق له، وصل الى جمهورية تونس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب".

وأضاف "كان في استقبال الشمري، وزير الداخلية التونسي خالد النوري والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان".



