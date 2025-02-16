2025-02-16 01:36:04 - المصدر: ايشان

قال وزير الدفاع الأسبق وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي “إن الحشد الشعبي له دور كبير ببناء الجيش العراقي”، مبيناً أن “الهيأة تحتاج إلى تنظيم وإطار قانوني دقيق”. وذكر العبيدي في تصريحات متلفزة، أن “المسؤول الإداري في الحشد الشعبي أكّد أن عدد المشمولين بالتقاعد يصل الى 50 بالمئة، وسنعقد يوم غد اجتماعاً مع المعنيين […]

ظهرت المقالة خالد العبيدي: الحشد الشعبي له دور ببناء الجيش.. والهيئة تحتاج إلى تنظيم وإطار قانوني ودقيق أولاً على ايشان.



