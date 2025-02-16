خمس خطوات تفصل جريزمان عن كسر إنجاز ميسي

2025-02-16 08:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أصبح أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، عاشر أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الليجا الإسبانية.

وتساوى النجم الفرنسي مع أسطورة إشبيلية خيسوس نافاس بواقع 516 مباراة، 301 منها تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وشارك جريزمان أيضا في 141 مباراة مع ريال سوسيداد، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2014، وكذلك 74 مباراة مع برشلونة بين عامي 2019 و2021.

ويتفوق على جريزمان كل من خواكين سانشيز (بيتيس ومالاجا وفالنسيا) وأندوني زوبيزاريتا (بلباو وبرشلونة وفالنسيا) بواقع 622 مباراة لكل منهما.

وراؤول جارثيا (أوساسونا وأتلتيكو مدريد وبيلباو) بواقع 609 مباريات، وراؤول جونزاليس (ريال مدريد) بواقع 550 مباراة. وأوسيبيو ساكريستان (بلد الوليد وسيلتا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد) بواقع 543 مباراة.

كما يتقدم عليه باكو بويو (إشبيلية وريال مدريد)، بواقع 542 مباراة، وسرجيو راموس (إشبيلية وريال مدريد)، بواقع 536 مباراة، ومانولو سانشيز (ريال مدريد)، بواقع 523 مباراة.

إلى جانب ليونيل ميسي (برشلونة) بواقع 520 مباراة، وهو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يتفوق على جريزمان حاليا، رغم أنه يمكنه تجاوزه إذا لعب 5 مباريات من أصل 14 مباراة قادمة بالليجا هذا الموسم.

وسجل جريزمان 198 هدفا. ويعد الهداف رقم 11 في تاريخ الليجا. ويحتاج لـ14 هدفا من أجل الوصول لباهينيو صاحب المركز العاشر برصيد 212 هدفا.