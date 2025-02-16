مرموش يسجل أسرع هاتريك عربي في تاريخ البريميرليج

2025-02-16 08:20:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

انفجر عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق ضد نيوكاسل، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

النجم المصري دون أول أهدافه بقميص السيتي مع حلول الدقيقة 19، قبل أن يسجل هدفين آخرين، محرزا ثلاثية "هاتريك" في غضون 14 دقيقة.

وبذلك، أصبح عمر مرموش، صاحب أسرع هاتريك للاعب عربي في تاريخ البريميرليج.

وكان المصري الآخر، محمد صلاح، قد سجل هاتريك بقميص ليفربول ضد مانشستر يونايتد عام 2021، خلال 17 دقيقة.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن مرموش بات صاحب رابع أسرع هاتريك في تاريخ لاعبي المان سيتي بالبريميرليج.

وحل مرموش، خلف سيرجيو أجويرو (11:40) دقيقة، كارلوس تيفيز (12:24) ورحيم سترلينج (13:12) دقيقة، وذلك أمام نيوكاسل وويجان وواتفورد على الترتيب.

وكان الجزائري رياض محرز صاحب أول هاتريك عربي في تاريخ البريميرليج، والذي سجله بقميص ليستر سيتي ضد سوانزي سيتي عام 2015، قبل أن يضيف ثلاثية أخرى مع مانشستر سيتي في 2020 ضد بيرنلي.

بينما أحرز صلاح أكبر عدد من الثلاثيات بالنسبة لللاعبين العرب، حيث وقع على 4 حتى الآن في الدوري الممتاز.