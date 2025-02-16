ما الرسالة من "الإعلان ثم النفي" عن تشكيل فصيل مسلح جديد في العراق؟

2025-02-16 09:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، على الإعلان عن تشكيل فصيل مسلح جديد لمقارعة القوات الأمريكية في العراق، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان ثم النفي اللاحق كان يهدف إلى إرسال رسائل سياسية واستراتيجية.

وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "الإعلان عن تشكيل فصيل مسلح جديد منبثق من حركة النجباء لمحاربة القوات الأمريكية، ثم نفي ذلك بشكل غير رسمي، كان يهدف إلى إيصال رسالة إلى الحكومة العراقية بضرورة التراجع عن قضية إخراج القوات الأمريكية، خاصة في ظل عودة ترامب إلى الساحة السياسية".

وأضاف أن "المعطيات تؤكد عدم وجود انسحاب حقيقي قريب للقوات الأمريكية من العراق، وأن هذا الإعلان ثم النفي كان محاولة لإيصال رسالة إلى الخارج بأن محور المقاومة ما زال فاعلًا ونشطًا داخل العراق، وأن الحديث عن حل الفصائل المسلحة وتركها للسلاح مجرد شائعات لا وجود لها على أرض الواقع".

وأكد الطائي أن "هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تعزيز موقف الفصائل المسلحة في المفاوضات السياسية، وإظهار أنها قادرة على التأثير في الأحداث الأمنية والسياسية في العراق".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من حركة النجباء، عن حقيقة الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية بشأن تشكيل قوة خاصة لاستهداف القوات الأمريكية في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حركة النجباء لم تصدر أي بيان يتضمن تشكيل قوة خاصة لاستهداف القوات الأمريكية في العراق أو خارجه"، مشيراً إلى أن "الحركة واضحة في بياناتها وثوابتها، وبالتالي لم يصدر أي بيان في الأيام الماضية سواء بتشكيل قوة أو استهداف أي جهة".

وأكد المصدر أن "الحركة تعتمد مبدأ الشفافية مع جمهورها، وأن إصدار بيان بهذا الشكل في هذا التوقيت يخضع للتحقيق"، مضيفاً أن "هناك أطرافاً متعددة تحاول خلط الأوراق من خلال نشر مثل هذه الأخبار".

وأشار المصدر إلى أن "بيانات الحركة تصدر بشكل واضح ومعلن، ولا شيء تخفيه الحركة عن جمهورها"، مؤكداً أن "حركة النجباء ستظل ثابتة في أهدافها وتحركاتها، وعندما يتم اتخاذ قرار محدد، سيعلن عنه الرأي العام بشكل شفاف دون أي قيود".

وكانت قد تداولت بعض المواقع الإعلامية بيانا أعلنت فيه حركة النجباء، يوم الجمعة، عن تشكيل عسكري خاص تحت مسمى (قوة البرهان القتالية)، حيث اكد البيان على جهوزية هذه القوة الكاملة لمواجهة الأمريكان في العراق، والوقوف بوجه التحديات التي لربما تعصف في البلاد.