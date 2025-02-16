زاخو يحافظ على الصدارة وتغييرات في ترتيب الفرق لدوري نجوم العراق

2025-02-16 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حافظ فريق زاخو على صدارته بعد انتهاء الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد أن جمع 39 نقطة.

وحلّ فريق الشرطة بالمركز الثاني وجمع 38 نقطة، ثم الزوراء بالمركز الثالث وجمع 37 نقطة، بينما جمعت ثلاثة فرق 34 نقطة وبفارق المواجهات. وجاء فريق دهوك رابعا ، ثم الطلبة خامسا ، وفريق القوة الجوية بالمركز السادس، ‏بينما جاء فريق القاسم بالمركز السابع وجمع 31 نقطة ، ثم نفط ميسان بالمركز الثامن وجمع 29 نقطة، وبنفس رصيد نفط ميسان جاء أربيل تاسعاً.

هذا و جاء فريق النفط بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة، ‏وجمع فريقان 27 نقطة وبفارق المواجهات جاء فريق الكرمة بالمركز الـ 11 ، بينما حل نوروز بالمركز الـ 12.

‏وحصل فريق النجف على المركز الـ 13 وجمع 26 نقطة ، يليه الكرخ بالمركز الـ 14 وجمع 25 نقطة ، ثم الكهرباء بالمركز الـ 15 وجمع 23 نقطة ، يليه الميناء بالمركز الـ 16 وجمع 20 نقطة ، وبنفس نقاط الميناء جاء نفط البصرة بالمركز الـ 17 ، وجاء فريق كربلاء بالمركز الـ 18 وجمع 15 نقطة ، ثم الحدود بالمركز الـ 19 وجمع 13 نقطة ، وأخيرا ديالى بالمركز الـ 20 وجمع 10 نقاط .