كأس آسيا تحت 20 عاما.. العراق يواجه السعودية لتصحيح المسار

2025-02-16 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي للشباب مباراته الثانية أمام نظيره السعودي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً 2025 في الصين.

وتقام مباراة اليوم على ملعب مركز باوان الرياضي في مدينة شينزن عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت بغداد.

وكان منتخب الشباب قد تعادل إيجابياً بهدفٍ لهدف أمام منتخب كوريا الشمالية في مباراته الأولى التي أقيمت أول الخميس الماضي.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.