2025-02-16 09:25:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، عن فتح باب التقديم لدراسة الدبلوم العالي المهنيّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسيّ (2025- 2026) لمُوظَّفي الدولة والقطَّاع العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنَّ التقديم سيكون عبر الموقع الإلكترونيّ لمركز البيانات الوطنيّ – بوابة أور للمُدَّة من الثاني من شهر آذار المُقبل ولغاية الثلاثين من شهر نيسان من العام الجاري، مشيرةً إلى أنَّ مُدَّة الدراسة لسنةٍ دراسيَّةٍ واحدةٍ في مقرّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد.

وأضافت أن الخطة تتضمَّن تخصيص عشرين مقعداً إلى مُوظَّفي الدولة والقطاع العام يُحْتَسَبُ فيها مُعدّل أساس المُفاضلة باعتماد مُعدّل درجات (30 % للامتحان التنافسيّ) و(70% لمُعدّل شهادة البكلوريوس)، وتتطلَّب التفرُّغ التامَّ وفقاً لقانون منح الإجازات الدراسيَّة، على أن يتمَّ تزويد الأكاديميَّة بالإجازة الدراسيَّة خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ أقصاها (90) يوماً من تأريخ إصدار الأوامر الإداريَّة، وكتاب عدم مُمانعة دائرة المُتقدّم للدراسة مُعنونٍ إلى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن شروط القبول تنص أن يكون المُتقدّم مُوظَّفاً على الملاك الدائم في إحدى دوائر الدولة والقطاع العامّ، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكلوريوس من إحدى الجامعات المُعترَف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ في اختصاصات (القانون، والإدارة والاقتصاد، والإعلام).























